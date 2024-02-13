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Рёш раскритиковал сервис-бригаду сборной Германии на фоне неудач команды на ЧМ-2024

Рёш раскритиковал сервис-бригаду сборной Германии на фоне неудач команды на ЧМ-2024
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Олимпийский чемпион 2006 года в эстафете, бывший немецкий и бельгийский биатлонист Михаэль Рёш считает, что неудачи сборной Германии на текущем чемпионате мира в Нове-Место напрямую связаны с плохой подготовкой лыжного инвентаря, в частности составов смазок.

«Могу сказать, что сейчас действительно ведётся битва составов. И немцам пока трудно найти подходящий. Если лыжи просто «стираются» под ногами как наждачная бумага, то вы просто не можете добиться никакого прогресса. Можно сравнить это с «Тур де Франс»: если кто-то стартует со спущенной шиной, он точно не выиграет.

В конце концов, готовность лыж сейчас имеет решающее значение как для бега, так и для стрельбы. Из-за плохой смазки немцы сейчас пробегают, к примеру, спринт гораздо медленнее, а ведь на протяжении сезона и мужчины, и женщины были конкурентоспособными», — приводит слова Рёша Deutschlandfunk.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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