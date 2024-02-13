Динара Алимбекова-Смольская выйдет на старт впервые после рождения ребёнка

13 февраля 2024 года олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская выйдет на старт индивидуальной гонки на 15 км в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 в Златоусте. Спортсменка стартует под 46-м номером.

Последний раз биатлонистка выступала 30 марта 2023 года в смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Тогда команда Беларуси заняла четвёртое место.

Напомним, Динара Алимбекова-Смольская и её супруг, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в индивидуальной гонке, белорусский биатлонист Антон Смольский стали родителями 28 сентября 2023 года Спортсменка вернулась к тренировкам уже через 10 дней после родов.