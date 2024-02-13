Евгений Гараничев — о бронзе ОИ в Сочи: хорошие впечатления были 10 лет назад

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, российский биатлонист Евгений Гараничев высказался об индивидуальной гонке на 20 км на Спартакиаде — 2024, прошедшей 13 февраля в день рождения спортсмена. Также ровно 10 лет назад 13 февраля 2014 года Гараничев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальной гонке.

«Я бы не сказал, что это была главная гонка сезона. Просто был сделан акцент, что это в такой прекрасный день. Хорошие впечатления были 10 лет назад, в 2014 году, всё прекрасно было. Мне все тренеры, знакомые, друзья, родственники напоминали. Говорили, мол, Жень, давай, как 10 лет назад. Если бы этого не было, то поспокойнее всё прошло. Но, конечно, приятно очень.

Олимпиада-2014 вспоминается, когда я приезжаю в Сочи. Там чувствуется эта атмосфера, хорошая энергия. Мне вспоминается весь этот олимпийский праздник, от церемонии открытия до закрытия, волонтёры, а особенно медаль. Где олимпийская медаль? Дома лежит, в медальнице", — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.