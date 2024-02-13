Гараничев: не исключаю, что буду выступать в следующем сезоне. 36 лет — это только начало

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 36-летний российский биатлонист Евгений Гараничев высказался о том, будет ли выступать в следующем сезоне.

«Я на заказываю, до скольких лет мне бегать. Как здоровье позволит, как настроение будет. Не исключаю, что в следующем сезоне буду выступать. Разные сценарии могут быть.

Вот я только, разговаривая с вами, вспомнил, что мне 36 лет. Это не возраст, это только начало. Я получаю удовольствие от жизни, несмотря на возраст. Самое главное — это здоровье. Здоровье есть, порох в пороховницах есть, поэтому и участвую в гонках, мне это нравится.

Финансовая сторона вопроса не является определяющей. Главное — это моё желание продолжать соревноваться, поддержка семьи и родственников. Думаю, вне спорта я не пропаду, есть чем заняться. Меня тренер Максим Владимирович Кугаевский и близкие гонят всегда вперёд, говорят, мол, не вздумай завершать, бегай дальше, будем тебя поддерживать", — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.