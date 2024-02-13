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Сидоров — об ошибке в ходе индивидуальной гонки: вовремя опомнился

Сидоров — об ошибке в ходе индивидуальной гонки: вовремя опомнился
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Российский биатлонист Евгений Сидоров, ставший победителем индивидуальной гонки на 20 км на Спартакиаде сильнейших — 2024, рассказал об ошибке, которая могла стоить ему золотой медали.

«На втором рубеже чуть не перепутал: начал ложиться, а там стрельба стоя. Но вовремя опомнился. После первого рубежа на втором кругу я всё думал, как же справиться со второй лёжкой так же хорошо и быстро, как и с первой. Похоже, это отложилось в голове, и когда я пришёл на рубеж, все мысли были только об этом, поэтому и начал изготавливаться на лёжку.

Хорошо, что вовремя понял, что должна быть стрельба стоя, что никому не помешал. Не упустил первое место из-за досадной ошибки", — сказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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