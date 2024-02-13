Динара Алимбекова: восхищаюсь Жулией Симон

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о выступлениях французской биатлонистки Жулии Симон на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Жулия Симон творит что-то непонятное на чемпионате мира? Почему непонятное? Она всегда была талантливым стрелком. Она выиграла Кубок мира в прошлом году, так что она точно не тёмная лошадка. Я восхищаюсь ей! Даже не показывая самые быстрые секунды на дистанции, она точно стреляет и побеждает. Она рискует. Когда качественно стреляешь, сам себе ставишь цель сделать это быстрее и быстрее. Конечно, к скорости она пришла через качество. Если биатлонист не умеет стрелять, в спокойном состоянии выбивать десятки, то нет смысла так рисковать. Она очень много стреляла качественно, поэтому пришла к скорости.

Получится ли у неё взять «Глобус»? Не всегда те, кто хорошо выступает на чемпионате мира, потом стабильно выступают весь сезон. Но тем интереснее будет, если, прицельно готовясь к ЧМ, она возьмёт и «Глобус». Я буду рада за неё», — сказала Алимбекова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.