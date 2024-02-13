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«Я знала, что могу победить сегодня». Виттоцци — о первом индивидуальном золоте на ЧМ

«Я знала, что могу победить сегодня». Виттоцци — о первом индивидуальном золоте на ЧМ
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Сегодня завершилась индивидуальная гонка на 15 км в рамках чемпионата мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Первое место завоевала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци с результатом 40.22,9. Сама спортсменка сказала, что трезво оценивала свои возможности и знала, что может выиграть

«Я знала, что могу победить сегодня. На последнем огневом рубеже я понимала, что, если бы не допустила ни одной ошибки, я могла бы победить. Так что справиться с этим было не очень легко, но я сделала это, и это здорово» — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Подготовка итальянской лыжницы изначально в большей степени была направлена на индивидуальную гонку, ведь именно в них за всю карьеру, она показывает себя лучше всего. На спринте она пришла 10-ой, а в гонке преследования стала серебряным призёром.

Отметим, что завоевав золото, Виттоцци собрала полный комплект наград чемпионата мира.

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