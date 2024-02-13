Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонистка Тандреволд пробежала худшую индивидуальную гонку за три года

Биатлонистка Тандреволд пробежала худшую индивидуальную гонку за три года
Аудио-версия:
Комментарии

Завершилась индивидуальная гонка на 15 км среди женщин в рамках чемпионата мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд стала 27-ой в этом старте. Это был её худший результат за последние три года в карьере.

21 января 2021 года на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) Тандервольд пришла 35-ой с тремя промахами на стрельбе. Все последующие гонки варьировались от второго до 12-го места на финише.

Сегодня Тандревольд финишировала с результатом 44.32,2. На остальных дистанциях чемпионата мира она также была далека от пьедестала: 25-ое место в спринте и 24-ое место в гонке преследования.

Напомним, что победителем гонки стала Лиза Виттоцци из Италии, второе место у немки Янины Хеттих и третья Жулия Симон из Франции.

Отметим, что несмотря на худший результат в своей карьере за последние три года, Тандревольд показала лучший результат среди норвежек в этой гонке. Ближе нее из национальной сборной Норвегии к пьедесталу никто не подобрался.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android