Биатлонистка Тандреволд пробежала худшую индивидуальную гонку за три года

Завершилась индивидуальная гонка на 15 км среди женщин в рамках чемпионата мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд стала 27-ой в этом старте. Это был её худший результат за последние три года в карьере.

21 января 2021 года на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) Тандервольд пришла 35-ой с тремя промахами на стрельбе. Все последующие гонки варьировались от второго до 12-го места на финише.

Сегодня Тандревольд финишировала с результатом 44.32,2. На остальных дистанциях чемпионата мира она также была далека от пьедестала: 25-ое место в спринте и 24-ое место в гонке преследования.

Напомним, что победителем гонки стала Лиза Виттоцци из Италии, второе место у немки Янины Хеттих и третья Жулия Симон из Франции.

Отметим, что несмотря на худший результат в своей карьере за последние три года, Тандревольд показала лучший результат среди норвежек в этой гонке. Ближе нее из национальной сборной Норвегии к пьедесталу никто не подобрался.