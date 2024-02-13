Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Видео победы Лизы Виттоцци в индивидуальной гонке на ЧМ-2024

Видео победы Лизы Виттоцци в индивидуальной гонке на ЧМ-2024
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, завершилась индивидуальная гонка 15 км на чемпионате мира — 2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия). Первое место заняла итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци с результатом 40.02,9 и без единого промаха. Второе место с отставанием 20,5 секунд у Янины Хеттих из Германии. Она также не допустила ни одной ошибки на стрельбе. Третьей стала француженка Жулия Симон, отставшая от лидера на 29,6 секунд и сделавшая один промах на четвёртом огневом рубеже. Жюстин Бреза-Буше пришла к финишу седьмой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором индивидуальной гонки, в которой Лиза Виттоцци завоевала первое индивидуальное золото на ЧМ-2024.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Лиза Виттоцци завоевала первое индивидуальное золото на ЧМ-2024, Виролайнен — 56-я
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android