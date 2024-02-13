Видео победы Лизы Виттоцци в индивидуальной гонке на ЧМ-2024

Сегодня, 13 февраля, завершилась индивидуальная гонка 15 км на чемпионате мира — 2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия). Первое место заняла итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци с результатом 40.02,9 и без единого промаха. Второе место с отставанием 20,5 секунд у Янины Хеттих из Германии. Она также не допустила ни одной ошибки на стрельбе. Третьей стала француженка Жулия Симон, отставшая от лидера на 29,6 секунд и сделавшая один промах на четвёртом огневом рубеже. Жюстин Бреза-Буше пришла к финишу седьмой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором индивидуальной гонки, в которой Лиза Виттоцци завоевала первое индивидуальное золото на ЧМ-2024.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.