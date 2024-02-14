Симон — о третьем месте: возможно, мне не удалось выложиться на 100%, но я рада результату

Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала завоевание бронзовой медали в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира — 2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия).

«На данный момент я завоевала три золотые медали. Это правда, что поддерживать такой уровень сложно, поэтому у меня был небольшой момент паники. Но потом я сказала себе, что я должна успокоиться и продолжать заниматься любимым делом. Сегодня я очень довольна этой гонкой.

Возможно, мне не удалось выложиться на 100%, может, я немного переоценила свои физические возможности. Но в любом случае я очень старалась, и это радует. Мне приятно, что я смогла завоевать эту медаль», — приводит слова Симон Biathlon Live.

Первое место заняла итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци с результатом 40.02,9 и без единого промаха. Второе место с отставанием 20,5 секунд у Янины Хеттих из Германии.