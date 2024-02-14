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Хеттих — о серебре в индивидуальной гонке: понятия не имею, как мне это удалось

Хеттих — о серебре в индивидуальной гонке: понятия не имею, как мне это удалось
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Немецкая биатлонистка Янина Хеттих прокомментировала завоевание серебряной медали в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира — 2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия).

«Когда я увидела, что на табло после финиша рядом с моим именем отображается цифра два, я не могла в это поверить.

Я понятия не имею, как мне удалось преодолеть дистанцию так быстро. Сегодня всё прошло просто отлично», — приводит слова Хеттих портал NordicMag.

Напомним, первое место в гонке заняла итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци с результатом 40.02,9. Она не допустила ни единого промаха. Третьей стала француженка Жулия Симон, отставшая от победителя гонки на 29,6 секунд и сделавшая один промах на четвёртом огневом рубеже.

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