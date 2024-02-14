«Я разочарована». Бреза-Буше не смогла сдержать слёз после индивидуальной гонки

Сегодня, 13 февраля, завершилась индивидуальная гонка на 15 км среди женщин в рамках чемпионата мира в Нове-Место (Чехия). Одна из лидеров среди биатлонисток Жюстин Бреза-Буше пришла к финишу седьмой и сразу после этого со слезами на глазах сообщила, что недовольна таким результатом.

«Я борюсь со своим положением. На чемпионатах мира нет 15 000 возможностей сыграть вперед. У меня были благие намерения и очень четкий план. Я просто разочарована, это нормально, это по-человечески. Потеря медали досадна. Это пройдет, впереди очень хорошие выходные, и я намерена бороться» — приводит слова Бреза-Буше Biathlon Live.

Напомним, что Бреза-Буше хорошо стартовала на этапах Кубка мира в сезоне 2023/2024. В личном зачёте среди женщин француженка занимала первое место, являясь одним из лидеров. За время с начала чемпионата мира Бреза-Буше уже собрала полный комплект наград, завоевав золото в смешанной эстафете, а серебро и бронзу в спринте и гонке преследования.

Уже в гонке преследования бронза французской биатлонистке досталась непросто, потому что на предпоследнем круге она уступала одной из соперниц, но собралась и пришла к финишу третьей.