Тандреволд рассказала, что не спешит с тщательным планированием свадьбы

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд в июне 2024 года собирается выйти замуж за Тригве Марксета, однако признаётся, что не спешит со свадебными хлопотами, чтобы не нагружать себя в самый разгар сезона. Об этом сообщает TV2.

Сейчас у них определено место, где пройдёт торжество и понятно, кто будет священником. Все остальное Тандреволд не спешит решать. После обручения у неё осталось платье, но, как признаётся сама биатлонистка, на нем есть пятно и дырка и будет ли она менять его на новое ещё не знает.

По словам спортсменки, ей во всем помогает биатлонистка и подруга Тириль Экхофф, а она сама не раз замечала, что у людей, которые также празднуют свадьбу в июне, множество хлопот и планов, а они вместе с возлюбленным об этом даже не задумывались.