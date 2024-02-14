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Кристиансен — о словах Бё: я не верю Йоханнесу, он усыпляет бдительность соперников

Кристиансен — о словах Бё: я не верю Йоханнесу, он усыпляет бдительность соперников
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на высказывание товарища по сборной Норвегии Йоханнеса Бё в преддверии индивидуальной гонки на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Ранее Бё заявил, что после выигранного золота в гонке преследования готов пожертвовать своим местом на подиуме в следующих гонках ради товарищей по норвежской команде.

«Йоханнес, наверное, усыпляет бдительность соперников, чтобы взять ещё одно золото. Не думаю, что он действительно желает другим норвежским спортсменам медалей в ущерб себе. Я ему не верю», — приводит слова Кристиансена NRK.

Напомним, Кристиансен стал бронзовым призёром в спринте и пасьюте на чемпионате мира — 2024.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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