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Главный врач сборной России по биатлону покончил с собой — «МК»

Стало известно о деталях смерти главного врача биатлонной сборной России Алексея Лагуточкина. Сообщается, что 48-летний специалист покончил с собой.

Лагуточкина нашли в собственной квартире в Апрелевке (Московская область) во вторник, 13 февраля, около 17 часов вечера. Тело специалиста обнаружила супруга, сообщает «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что версию с самоубийством позволяет сделать характер травм. Из дома, где проживал Лагуточкин, изъято огнестрельное оружие. Охотничий карабин направлен на экспертизу.

О смерти главного врача сборной по биатлону накануне сообщил Союз биатлонистов России. В СБР выразили соболезнования родным и близким Алексея Лагуточкина. Отмечается, что вместе с национальной командой специалист провёл 22 сезона.