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Йоханнес Бё выиграл 80-ю гонку в топе. До великого достижения Фуркада осталось три победы

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал 80-ю личную победу в карьере на топ-уровне (имеются в виду Кубок мира, чемпионат мира и Олимпийские игры).

Девятый десяток побед Йоханнес открыл на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место. Младший из братьев Бё выиграл индивидуальную гонку.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 45.49,0 (1 промах).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 58,9 секунды (1).

3. Бенедикт Долль (Германия) + 1.53,1 (1).

Отметим, что в данный момент Йоханнес Бё – третий биатлонист по количеству побед в истории этого вида спорта. Его опережают лишь француз Мартен Фуркад (83) и соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален (95).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.