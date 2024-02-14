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Йоханнес Бё стал 19-кратным чемпионом мира. До рекорда Бьорндалена осталась одна победа

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал 19-й титул чемпиона мира в карьере.

19-й титул младший из братьев Бё завоевал на текущем ЧМ в Нове-Место (Чехия). Йоханнес уверенно выиграл индивидуальную гонку.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 45.49,0 (1 промах).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 58,9 секунды (1).

3. Бенедикт Долль (Германия) + 1.53,1 (1).

Отметим, что в истории мужского биатлона лишь один спортсмен опережает Йоханнеса по количеству побед на чемпионатах мира. Речь о великом соотечественнике Бё Уле-Эйнаре Бьорндалене, в его активе 20 титулов с ЧМ.

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