«Самая милая и сексуальная». Йоханнес Бё посвятил жене победу в индивидуальной гонке

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место (Чехия). Йоханнес стал 19-кратным чемпионом мира (это второй результат в истории).

«У меня были очень хорошие лыжи и невероятно хорошая форма. Я мог ехать быстро на каждом круге и не сильно уставать от этого. Я должен передать привет Хедде, которая сидит дома и заботится о наших детях. Она — потрясающая мама, лучшая жена в мире. Она самая милая и самая сексуальная жена. Она просто идеальна! Я хочу разделить эту победу с ней. Без неё этого золота никогда бы не случилось!» — приводит слова Бё VG со ссылкой на эфир TV2.

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