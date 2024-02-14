Йоханнес Бё: мы с Тарьеем, наверное, лучшие в мире братья-биатлонисты

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё эмоционально прокомментировал совместный с братом Тарьеем подиум в индивидуальной гонке на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место (Чехия). Йоханнес стал чемпионом соревнований, а Тарьей завоевал серебро.

«Это фантастика. Каждый здесь хочет выиграть медаль. Он был близок к этому и в спринте, и в пасьюте. Чтобы завоевать медаль (в индивидуальной гонке), нужно быть одним из тех, кто чисто стреляет 19 из 20 и в то же время быстр на дистанции. Если бы я промахнулся на один раз больше, то Тарьей стал бы чемпионом мира.

(о совместном с братом подиуме ЧМ). Это очень сильное чувство. Мы, наверное, лучшие в мире братья-биатлонисты», — приводит слова Йоханнеса VG.

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