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Объявлен старт-лист одиночной смешанной эстафеты на ЧМ-2024 по биатлону

Стали известны стартовый лист и имена участников, которые заявлены на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2024.

Всего в гонку заявлено 28 команд. Особое внимание на себя обращают лидеры.

Под первым стартовым номером будут выступать норвежцы Йоханнес Бё и Ингрид Тандреволд. Второй стартовый получили биатлонисты из Германии — Юстус Штрелов и Ванесса Фойгт. А биб с третьим номером будет у шведских биатлонистов — Себастиана Самуэльссона и Ханны Эберг. Отметим, французскую команду в женской части супермикста вместо Жулии Симон представит Лу Жанмонно.

Полный старт-лист здесь:

Напомним, на чемпионате мира — 2023 в немецком Оберхофе победителями супермикста стали спортсмены из Норвегии — Йоханнес Бё и Марте Рёйселанд.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.