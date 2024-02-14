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Видеообзор уверенной победы Йоханнеса Бё в индивидуальной гонке чемпионата мира — 2024

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира – 2024 в Нове-Место (Чехия). Это его 19-й титул на подобном уровне. Серебряную медаль завоевал его старший брат Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул немец Бенедикт Долль.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной гонки.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 45.49,0 (1 промах).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 58,9 секунды (1).

3. Бенедикт Долль (Германия) + 1.53,1 (1).

4. Андрей Расторгуев (Латвия) + 2.50,2 (2).

5. Эмильен Жаклен (Франция) + 3.03,2 (1).

6. Кентен Фийон Майе (Франция) + 3.16,2 (3).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.