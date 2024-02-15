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Бенедикт Долль: очень рад бронзе на ЧМ, мы смогли найти выход из непростой ситуации

Бенедикт Долль: очень рад бронзе на ЧМ, мы смогли найти выход из непростой ситуации
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Немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Задача была хорошо выступить на чемпионате мира, и могу сказать, что миссия выполнена. Мы были сконцентрированы на первых гонках, на спринте, и были разочарованы. В последние дни мы усердно работали, чтобы найти решение проблемы с лыжами и при этом сосредоточиться на медалях. Я очень горжусь и рад, что смог завоевать бронзу. В нынешнем сезоне в команде хорошая атмосфера, мы общаемся друг с другом, и это сильная сторона нашей команды. Мы смогли найти выход из непростой ситуации, и я этому очень рад», — сказал Долль на пресс-конференции.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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