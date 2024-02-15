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Обвинение требует для Бессеберга три года и семь месяцев тюрьмы, штраф и конфискацию

Обвинение требует для Бессеберга три года и семь месяцев тюрьмы, штраф и конфискацию
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Стало известно, какое наказание Национальный орган по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии (Okokrim) требует для бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) норвежца Андерса Бессеберга по обвинению в коррупции, сообщает NRK.

По информации источника, Okokrim требует оштрафовать Бессебера на 1 млн норвежских крон (около € 88 тыс.), лишить экс-главу IBU свободы сроком на три года и семь месяцев, а также конфисковать имущество на сумму 1,45 млн норвежских крон (примерно € 128 тыс.).

«Нарушения Бессеберга следует квалифицировать как грубые. Обвинение считает, что правильным приговором будет три года и семь месяцев тюремного заключения. Штраф нанесёт заметный ущерб его финансовому состоянию, но выплатить его будет несложно. Не вижу оснований для смягчения наказания по этому делу», — отметила прокурор Okokrim Марта Стёмнер Сместад.

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