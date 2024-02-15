Йоханнес Бё: мы с Тандреволд провели почти идеальную гонку, просто Франция была лучше

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил провальную стрельбу соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая лишила их команду шансов на золото в сингл-миксте на чемпионате мира – 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Бё и Тандреволд финишировали третьими, золото завоевали французы.

«Я просто ей сказал, что не стоит опускать голову. Ингрид – очень хорошая биатлонистка. Она лидирует в общем зачёте Кубка мира и на последнем этапа боролась за золото. Конечно, когда ты приезжаешь, ты разочарован тем, что не прошёл весь путь сам, но она полностью чисто отстреляла три рубежа из четырёх. Она держала нас в игре. Я безумно горжусь тем, что она сделала сегодня. Это невероятно хорошая работа.

Если бы я чисто отстрелял последнюю стойку, у неё было бы больше уверенности, так что, очевидно, это наш совместный результат. Думаю, мы оба провели почти идеальную гонку. Просто Франция была лучше нас», — приводит слова Бё TV2.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.