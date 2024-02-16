Тура Бергер: повышенное внимание во время карьеры не радовало, я очень устала

Двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тура Бергер призналась, что тяжело переносила повышенное внимание в период профессиональной карьеры.

«В тот день, когда я завершила карьеру, я была довольна проделанной работой. Рада, что в своё время осмелилась сделать ставку на биатлон и осуществила свою мечту. Я очень довольна жизнью, которую имею сейчас.

Повышенное внимание во время карьеры меня не радовало. Мне нравится биатлон, но не этот его аспект. Это отнимало много энергии. Я очень устала, мне не было комфортно. Мне было неудобно сидеть перед журналистами, говорить о себе и своих достижениях. Сейчас меня всё реже узнают на улицах. Я могу зайти в магазин, и никто не попросит фото или автограф. Это успокаивает», — приводит слова Бергер TV2.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.