Джакомель: бежать с Виттоцци в сингл-миксте — это огромная привилегия для меня

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель прокомментировал серебро в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия). Партнёршей Джакомеля в этой гонке стала Лиза Виттоцци.

«Накануне я был очень разочарован, но с годами научился понимать, что это всего лишь биатлон и в жизни есть нечто большее. Когда сказали, что я побегу сингл-микст, я спросил тренеров, уверены ли они в том, что делают. Они сказали, что эта гонка мне очень подходит. Я рад, что они сделали такой выбор. Горжусь тем, как мы провели гонку. Лиза вернула нас в игру на втором этапе, и я смог это не упустить. Бежать гонку в паре с Лизой, которая на данный момент является одной из сильнейших биатлонисток мира, это огромная привилегия для меня», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

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