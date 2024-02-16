Казакевич заменит Дербушеву на смешанной эстафете Спартакиады-2024

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выйдет на старт смешанной эстафеты в составе сборной Свердловской области вместо Тамары Дербушевой. О замене сообщает Союз биатлонистов России, опубликовавший изменённый стартовый протокол гонки.

Состав сборной Свердловской области в смешанной эстафете, проходящей в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 выглядит следующим образом: Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин.

Гонка пройдёт в пятницу, 16 февраля, в Златоусте (Челябинская область) и начнётся в 13:30 мск. На старт эстафеты выйдет 16 команд. Трансляция из Златоуста начнётся в 13:05 на «Матч ТВ», также трансляция соревнований будет проведена на YouTube-канале Союза биатлонистов России.