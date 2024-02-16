Бабиков — об интересе к биатлону в России: немножко вырос, держим на плаву эту лодку

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков оценил интерес к биатлону в России.

«Падал, я думаю, но с тех пор, как мы создали «Союз трёх биатлонистов» (телеграм-канал Александра Поварницына, Антона Бабикова и Александра Логинова. — Прим. «Чемпионата»), мне кажется, интерес немножко вырос. Мы пытаемся держать на плаву эту лодку. Если все подключатся, то таким путем можно его удерживать. Я не думаю, что это сказывается на тренировочном процессе. Точнее, я в этом уверен, потому что мы уделяем этому 5 минут в неделю. У нас есть много планов, идей, которые добавляют интереса. Потому что выкладывать то, как мы просто пашем по 900 часов в год, особо не интересно. Есть способы показать людям, что это сложный и интересный вид спорта, который можно рассматривать с разных сторон.

Есть ли идеи, как ещё повысить популярность биатлона? Много. Посмотрите даже наш канал. Мы же ничего особенного не делаем, но есть моменты, которые цепляют людей, и они благодарят нас за это. Причём мы все делаем на коленке, а если сделать чуть более качественно, то это будет ещё интереснее. И у нас много талантливых ребят, про которых тоже можно наснимать массу интересных сюжетов. Есть безбашенные Матвей Елисеев и Даниил Серохвостов. Есть столько нераскрытых талантов, о которых никто не знает, про которых можно рассказывать. Есть те, кто играет на фортепиано или гитаре, кто-то поёт, кто-то рисует или еще что-то делает. И если об этом рассказывать, то даже дети будут понимать, что если ты занимаешься спортом, то можешь жить не только тем, что ходишь на тренировки и сидишь в телефоне, но и тем, что у тебя могут быть другие интересы.

Взять ту же француженку Симон. Мы на днях смеялись, что в то время, как группа Михаила Шишилова уходит на тренировку в шесть и возвращалась в девять, Симон успевает не только на «ноль» за 40 секунд отстрелять на рубежах и уделать всех в одну калитку в гонке, но и вырезать из дерева табуретки, потому что увлекается столярным мастерством. Такая разносторонность спортсменов как раз является для многих мотивацией», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Отметим, спортсмены создали телеграм-канал «Союз трёх биатлонистов» в июне прошлого года.