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Российский биатлонист Матвей Елисеев завершил профессиональную карьеру

Российский биатлонист Матвей Елисеев завершил профессиональную карьеру
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30-летний российский биатлонист Матвей Елисеев принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Желаем удачи Матвею во всех начинаниях!» — говорится в сообщении пресс-службы СБР.

Напомним, Матвей Елисеев является бронзовым призёром чемпионатов мира 2019 и 2021 года в эстафете и призёром этапов Кубка мира по биатлону. Также на счету российского спортсмена золотая медаль чемпионата Европы 2016 года в смешанной эстафете и победа в спринте на европейском чемпионате 2020 года.

Биатлонисты из России и Беларуси отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU) с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

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