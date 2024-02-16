Наталия Шевченко: в эстафете старалась работать наверняка, отключилась, и всё получилось

Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала выступление на втором этапе смешанной эстафеты на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«В принципе этап прошла хорошо, лёжа один промах, один доп. Стоя старалась работать наверняка: не торопилась, отключилась, и всё получилось. Так как вчера было -30 и сегодня тоже, снег очень перемороженный, просто как мука, лыжи в подъём не едут, со спуска хорошо ехали. Но поэтому не получилось убежать. Старалась вложить всё в подъём, где-то на участках убегала, но со спусков Настя всё равно подкатывалась, поэтому не получилось особо отрыв привезти.

Тамара Дербушева приболела, но, в принципе, у нас все девчонки сильные. Любого ставить, и любой бы справился.

Главный соперник Свердловской области сегодня, наверное, это Московская область, сильный состав. Наверное, больше всего с ними конкуренция. Но у Красноярского края, в принципе, тоже девчонки первые два этапа хорошо прошли, поэтому они тоже в борьбе.

Михаил Викторович ничего такого сверхъестественного не говорит, просто работать свою гонку, каждый бежит отдельно свой этап. Тут уже каждый сам настраивается», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.