Льен: Тандреволд чувствует, что подвела команду, но это не так

Норвежская биатлонистка Ида Льен поддержала соотечественницу Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая пропустила пресс-конференцию сборной Норвегии сегодня, 16 февраля.

«Ингрид заслуживает день тишины и покоя. Тяжело видеть, как она страдает. Должно быть, она чувствовала давление и подумала, что представители СМИ будут резки в выражениях. Надеюсь, сейчас с ней всё в порядке. Она чувствует, что подвела команду, но это не так. Мы считаем, что она отлично справляется с ролью лидера нашей команды», — приводит слова Льен TV2.

Напомним, Тандреволд, которая лидирует в общем зачёте Кубка мира среди женщин, была разочарована результатом одиночной смешанной эстафеты, которая состоялась накануне. Спортсменка бежала эту гонку с норвежцем Йоханнесом Бё. Дуэт занял третье место. Провальная стрельба Тандреволд лишила Норвегию шанса на борьбу за золото в этой гонке.

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