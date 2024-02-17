Карим Халили стал победителем масс-старта на Спартакиаде-2024. Латыпов — третий

Российский биатлонист Карим Халили, представляющий Москву, одержал победу в мужском масс-старте на 15 км, финишировав за 38 минут 24,8 секунды. Он допустил два промаха на огневых рубежах.

С отставанием 10,8 секунды и также двумя промахами второе место у Алексея Вагина, представляющего ХМАО-Югра. Замыкает тройку лидеров Эдуард Латыпов из Башкортостана с результатом 38 минут 39,3 секунды и четырьмя ошибками на стрельбе.

В шаге от пьедестала финишировал представитель Свердловской области Кирилл Бажин. Он допустил всего два промаха, но не смог догнать Латыпова.

Напомним, соревнования по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших проходят в Златоусте (Челябинская область). Они продлятся до 18 февраля.