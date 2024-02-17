Карим Халили стал победителем масс-старта на Спартакиаде-2024. Латыпов — третий
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Российский биатлонист Карим Халили, представляющий Москву, одержал победу в мужском масс-старте на 15 км, финишировав за 38 минут 24,8 секунды. Он допустил два промаха на огневых рубежах.
С отставанием 10,8 секунды и также двумя промахами второе место у Алексея Вагина, представляющего ХМАО-Югра. Замыкает тройку лидеров Эдуард Латыпов из Башкортостана с результатом 38 минут 39,3 секунды и четырьмя ошибками на стрельбе.
В шаге от пьедестала финишировал представитель Свердловской области Кирилл Бажин. Он допустил всего два промаха, но не смог догнать Латыпова.
Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Мужчины. Масс-старт 15 км
17 февраля 2024, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
38:24.8
2
Алексей Вагин
ХМАО-Югра
+10.8
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+14.5
Напомним, соревнования по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших проходят в Златоусте (Челябинская область). Они продлятся до 18 февраля.
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