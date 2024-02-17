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Вагин: нигде нет такой атмосферы среди болельщиков, как в России

Вагин: нигде нет такой атмосферы среди болельщиков, как в России
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Серебряный призёр Спартакиады сильнейших — 2024 Алексей Вагин рассказал, что в сравнении с зарубежными стартами ни у кого нет такой атмосферы праздника, как у нас, и поделился мыслями о том, как, по его мнению, пройдут следующие старты.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Мужчины. Масс-старт 15 км
17 февраля 2024, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
38:24.8
2
Алексей Вагин
ХМАО-Югра
+10.8
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+14.5

«На самом деле очень здорово, что столько болельщиков, особенно когда бежишь по трассе. На каждом участке, каждые 500 метров стоят болельщики и кричат, поддерживают, знают всех по именам, и это очень круто, нигде такого нет. Я где-то бегал за границей, там, конечно, есть с чем сравнивать. Но по сравнению с тем, что в России у нас, где бы ни проходили соревнования, там таких атмосферных болельщиков и в принципе такой атмосферы праздника соревнований нигде нет.

Я думаю, завтра мужская команда Ханты-Мансийского автономного округа покажет всем, на что она способна, будем бороться. Ребята все сильные. Пока не знаю, на каком буду этапе, но хотелось бы третий. Это мой любимый этап, буду настраиваться на него», — сказал Вагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, Вагин финишировал с результатом 38 минут 35,6 секунды. Он на 10,8 секунды отстал от лидера Карима Халили.

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