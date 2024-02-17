«Есть предел тому, сколько человек может выдержать». Бьорндален — о Тандреволд

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален высказался о провале норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд в эстафете на чемпионате мира — 2024. Спортсменка на второй стрельбе своего этапа зашла на три штрафных круга, а сборная Норвегии в итоге финишировала 10-й.

«Ингрид — сильная девушка, но есть предел тому, сколько человек может выдержать. Это большая нагрузка. Идёт чемпионат мира, важные гонки, которых она с нетерпением ждала. Сейчас важно, чтобы она обрела покой и могла готовиться так, как ей хочется», — приводит слова Бьорндалена NRK.

На чемпионате мира Ингрид Ланмарк Тандреволд выиграла серебро в смешанной эстафете и бронзу в супермиксте. В личных гонках спортсменка была 25-й (спринт), 34-й (гонка преследования) и 27-й (индивидуальная гонка).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.