Кристиансен — о провале в эстафете: крайне разочарован. Это, позвольте сказать, задница

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира, высказался о своём провале в мужской эстафете на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Сегодня, 17 февраля, спортсмен, чья сборная лидировала в течение всей гонки, зашёл на три штрафных круга на заключительной стрельбе и упустил золото турнира.

«Я крайне разочарован. Это, позвольте сказать, задница. Всё рухнуло, всё действительно рухнуло. Сегодня пути назад не было. Это разлом. Я буду носить клеймо козла отпущения. В этом и есть прелесть спорта высших достижений: иногда мы становимся героями, иногда — козлами отпущения», — приводит слова спортсмена NRK.

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