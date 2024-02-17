Легрейд: в сборной Норвегии есть два парня, которые справились, и два — которые нет

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о поражении своей сборной в битве за золото чемпионата мира — 2024 в мужской эстафете, отметив, что за серебро команды несут ответственность и Ветле Шоста Кристиансен, и он сам, потому что они не смогли справиться со стрельбой.

«Ветле больно. Я знаю, как трудно попасть в мишень, стоя на первом коврике, когда у тебя за спиной 40 тысяч зрителей. Надеялся, что у него получится всё закрыть.

Не совсем понимаю, что происходит. Я словно почувствовал, что мишень уменьшилась, что я стреляю по лежащим мишеням, а потом начал промахиваться. Есть небольшое дополнительное давление из-за того, что это чемпионат мира, а не рядовая эстафета. Очевидно, не смог с этим справиться сегодня.

Мы из Норвегии, у нас есть любимая цель, мы надеялись на золото. Но есть два парня, которые справились, и два, которые нет. Поэтому сейчас приходится довольствоваться серебром. Небольшой спад», — приводит слова спортсмена NRK.

Напомним, Легрейд зашёл в гонке на штрафной круг на первом этапе эстафеты, затем Тарьей Бё и Йоханнес Бё довели преимущество норвежцев над соперниками до минуты, однако Кристиансен на финальном огневом рубеже не смог закрыть три мишени с помощью дополнительных патронов, вследствие чего норвежцы упустили золото.

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