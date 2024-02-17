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Самуэльссон: может быть, стоит послать цветы Кристиансену в ответ?

Самуэльссон: может быть, стоит послать цветы Кристиансену в ответ?
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о провале норвежца Ветле Шоста Кристиансена на последней стрельбе в эстафете на чемпионате мира — 2024. Норвежец, лидируя в гонке, зашёл на три штрафных круга и упустил золото для команды, которое завоевали шведы.

«Может быть, мне стоит послать ему цветы в ответ? (норвежцы отправили розы шведам после своей победы в пасьюте на чемпионате мира — Прим.«Чемпионата»).

Биатлон — это сложно. Норвегия, конечно, была главным фаворитом, а Ветле пришлось нелегко на последнем этапе. Я могу этому посочувствовать. Это показывает, насколько сложен биатлон. Можно подумать, что это просто, когда такие люди, как Йоханнес Бё или Жулия Симон приходят и стреляют быстрыми сериями, но биатлон — это сложно», — приводит слова спортсмена издание Aftonbladet.

Мартин Понсилуома добавил к словам сокомандника: «Вероятно, сегодня был очень мрачный день для Норвегии. Как для мужчин, так и для женщин».

Напомним, женская сборная Норвегии в своей эстафете стала только десятой.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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