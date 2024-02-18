Видеообзор драматичной победы сборной Швеции в эстафете на чемпионате мира — 2024

Сборная Швеции победила в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 16 минут и 22,6 секунды, ни разу не зайдя на штрафной круг и использовав девять дополнительных патронов на стрельбе.

Вторыми стали норвежцы, которые на финише вырвали серебро у сборной Франции. Норвежская команда уступила шведам 11,8 секунды с четырьмя штрафными кругами и 11 дополнительными патронами, а французы проиграли победителям 12,8 секунды (3 штрафных круга и 13 дополнительных патронов).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной гонки.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место

Мужчины. Эстафета

1. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) — 1:16:22,6 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — отставание 11,8 секунды (4+11).

3. Франция (Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) +12,8 (3+13).

Отметим, что до финальной стрельбы команда Норвегии была лидером, имея минутное преимущество, однако на восьмом огневом рубеже Ветле Шоста Кристиансен зашёл сразу на три штрафных круга.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.