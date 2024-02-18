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Бьорндален прокомментировал поражение Норвегии от Швеции в эстафете чемпионата мира

Бьорндален прокомментировал поражение Норвегии от Швеции в эстафете чемпионата мира
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал неудачу (серебро) мужской сборной Норвегии на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место (Чехия).

Бьорндален проанализировал два первых этапа: провал Стурлы Холма Легрейда, который зашёл на один штрафной круг, и усилия Тарьея Бё, который вернул команду в битву за медали.

«Я не мог себе такого представить. Я думал, это невозможно (о штрафном круге Легрейда). Выступать на первом этапе очень и очень сложно. Он должен был идти вперёд в гонке и делать большую часть работы, в то время как остальные оставались бы позади и наслаждались ею. В такие моменты нелегко сосредоточиться на себе. Стурла настолько хороший стрелок, что должен был справиться с этой задачей. Уже на втором этапе Тарьей Бё выступил просто как монстр», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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