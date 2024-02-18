«Очень рада обыграть таких акул биатлона». Шеллер — о сенсационной победе в масс-старте

22-летняя биатлонистка из Красноярского края Юлия Шеллер прокомментировала неожиданную победу в масс-старте на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024, которая проходит в Златоусте.

Биатлон. Всероссийская Спартакиада, Златоуст. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Юлия Шеллер (Красноярский край) — 40.23,8 (0 промахов).

2. Наталия Шевченко (Свердловская область) — отставание 18,9 (2).

3. Анастасия Гореева (Москва) +39,3 (2).

«Радость, что по такой сложной погоде, по морозу, удалось справиться со стрельбой и не отдать победу на заключительном круге. Я очень рада обыграть таких акул биатлона. Тут очень круто! Когда мы бежали в Раубичах, зрители стояли по трассе – это подбадривало. Тут тоже стоят – кайф по такому бежать! Вчера мне тренеры говорили: «Так, Юля, бронза и серебро у тебя есть – нужно золото!» — передаёт слова Шеллер корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.