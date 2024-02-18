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Майгуров: решения по стадиону в Златоусте принимались летом 2023 года. И были сомнения

Майгуров: решения по стадиону в Златоусте принимались летом 2023 года. И были сомнения
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высоко оценил готовность стадиона в Златоусте, где на этой неделе проходят соревнования биатлонистов в рамках Спартакиады-2024.

«Решения по Златоусту принимались летом прошлого года. Были сомнения насчёт того, сможет ли Челябинская область довести этот комплекс до ума. По спортивной части никаких вопросов не было. Думали, успеет ли Златоуст подготовить стадион. Мы понимали, что это прекрасная возможность, для комплекса, который начали строить в 2008 году, довести его до ума. По оценкам специалистов и моим личным, здесь прекрасный рельеф, сложная трасса, кулуарное стрельбище. Зрителям всё видно. Очень рад, что произошла консолидация всех усилий», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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