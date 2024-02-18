Мужская сборная ЯНАО выиграла эстафету на Спартакиаде-2024, Беларусь стала третьей

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В Златоусте состоялась мужская эстафета в рамках соревнований биатлонистов на II Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024. Золотые медали, несмотря на штрафной круг, завоевали биатлонисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Вторыми к финишу пришли представители Свердловской области. Тройку призёров замкнули белорусы.

Биатлон. Всероссийская Спартакиада, Златоуст. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины

1. ЯНАО (Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев, Рустам Каюмов) — 1:19.39,5 (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов).

2. Свердловская область (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Андрей Остапий, Кирилл Бажин) — отставание 9,6 секунды (0+11).

3. Беларусь (Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский) + 27,3 (1+10).