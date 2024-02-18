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Российский биатлонист Сидоров: Спартакиада не сможет заменить чемпионат мира

Российский биатлонист Сидоров: Спартакиада не сможет заменить чемпионат мира
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Российский биатлонист Евгений Сидоров, ставший чемпионом Спартакиады сильнейших — 2024 в индивидуальной гонке на 20 км, высказался о соревнованиях в Златоусте.

«Уровень у нас высокий, спортсмены подготовились к этим стартам. Спартакиаду приравняли к чемпионату мира, но заменить этот старт она не сможет. Мне кажется, это тяжело сделать.

Призовые? Не всё от них зависит. Всё зависит от того, с кем ты соревнуешься, от того, сколько их. На Кубке мира всё-таки другие страны. Они по-разному готовятся, мы же не знаем всего этого. Там совсем другая атмосфера, нежели в России. Мы здесь уже все друг друга знаем, бегаем. Нет вау-эффекта. Поначалу смотришь и думаешь: ни фига норвежцы сильные! Бежишь, выступаешь — и приходит понимание, что ты можешь с ними бороться», — сказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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