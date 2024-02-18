«Мне было страшно и неловко». Евгений Сидоров – о дебюте в сборной России по биатлону

Российский биатлонист Евгений Сидоров вспомнил о своём дебюте в национальной команде.

«Помню свой дебют в сборной России. Тогда ещё Дмитрий Малышко бегал. Меня тогда просто подключили на первый сбор с командой. Мне было страшно и неловко, что я непонятно кто, а рядом занимаются такие спортсмены. А в состав сборной меня включили уже при Сергее Ивановиче Белозёрове.

У нас хорошая команда была. Влился в коллектив, общались друг с другом хорошо. Мы плотно занимались и отобрались на Кубок IBU. Там тоже плохо стрелял. Но ещё перегорал из-за того, что стартовые номера были поздними. Где-то в районе 130-го. К этому моменту все сокомандники уже пробежали, а я ещё не стартовал. Перегорал. Бежалось так себе», — рассказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.