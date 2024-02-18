Сидоров: тренер Каминский мне сказал, что по показателям я соперничаю сразу с Латыповым

Российский биатлонист Евгений Сидоров, ставший чемпионом Спартакиады сильнейших — 2024 в индивидуальной гонке на 20 км, высказался о своём спортивном потенциале.

«Я знал, что какой-то потенциал у меня есть. Когда мы в прошлом году проходили обследование в Москве, я МПК (максимальное потребление кислорода – прим. «Чемпионата») показал на уровне 95 пунктов. Мне сказали, что до этого никто такого не показывал. Юрий Михайлович Каминский мне сказал, что по своим показателям надо идти сразу после Эдика Латыпова и соперничать с ним. После этих слов я начал в себя больше верить», сказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, в победной индивидуальной гонке на 20 км Сидоров не допустил ни одного промаха, преодолев дистанцию за 54.10,9 секунды.