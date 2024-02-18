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Жюстин Бреза-Буше повторила уникальное достижение Домрачевой и Нойнер

Жюстин Бреза-Буше повторила уникальное достижение Домрачевой и Нойнер
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27-летняя французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше добилась уникального достижения. Она стала лишь третьей в истории, кому удалось выиграть масс-старт как на Олимпийских играх, так и на чемпионате мира.

Ранее подобного добивались лишь такие легендарные спортсменки, как немка Магдалена Нойнер (ЧМ-2008 и ОИ-2010) и белоруска Дарья Домрачева (ЧМ-2013, ОИ-2014).

Напомним, Бреза-Буше выигрывала масс-старт на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). А сегодня, 18 февраля, стала триумфатором такой же гонки на ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия).

Биатлон. Чемпионат мира, Нове-Место. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 34.37,2 (0 промахов).
2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 31,2 секунды (0).
3. Лу Жанмонно (Франция) + 56,7 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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