35-летний Расторгуев выиграл свою первую медаль чемпионатов мира в карьере

Сегодня, 18 февраля, в заключительный день чемпионата мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) прошёл мужской масс-старт. Второе место в нём занял латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, двукратный чемпион Европы. Для 35-летнего спортсмена это первая медаль чемпионатов мира в карьере.

Отметим, что до сезона-2023/2024 наивысшим местом в карьере Расторгуева на чемпионатах мира было пятое: в 2023 году спортсмен финишировал на пятой строчке в масс-старте в Оберхофе (Германия). На турнире в 2024 году биатлонист был четвёртым в индивидуальной гонке, но на пьедестал почёта до сегодняшнего дня он не поднимался никогда.

Напомним, сегодня Андрей Расторгуев прошёл масс-старт на чемпионате мира — 2024 без промахов и финишировал с отставанием в 15,1 секунды от победителя гонки, норвежца Йоханнеса Бё.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.