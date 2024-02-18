Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

35-летний Расторгуев выиграл свою первую медаль чемпионатов мира в карьере

35-летний Расторгуев выиграл свою первую медаль чемпионатов мира в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в заключительный день чемпионата мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) прошёл мужской масс-старт. Второе место в нём занял латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, двукратный чемпион Европы. Для 35-летнего спортсмена это первая медаль чемпионатов мира в карьере.

Отметим, что до сезона-2023/2024 наивысшим местом в карьере Расторгуева на чемпионатах мира было пятое: в 2023 году спортсмен финишировал на пятой строчке в масс-старте в Оберхофе (Германия). На турнире в 2024 году биатлонист был четвёртым в индивидуальной гонке, но на пьедестал почёта до сегодняшнего дня он не поднимался никогда.

Напомним, сегодня Андрей Расторгуев прошёл масс-старт на чемпионате мира — 2024 без промахов и финишировал с отставанием в 15,1 секунды от победителя гонки, норвежца Йоханнеса Бё.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Бё-младший теперь точно великий! ЧМ по биатлону завершился мужским масс-стартом
Бё-младший теперь точно великий! ЧМ по биатлону завершился мужским масс-стартом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android