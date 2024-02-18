Йоханнес Бё выиграл 20-ю гонку на ЧМ, сравнявшись с Бьорндаленом по числу побед на турнире

Сегодня, 18 февраля, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл масс-старт на чемпионате мира — 2024, проходившем в Нове-Место (Чехия). В этой гонке спортсмен одержал свою 20-ю победу на чемпионатах мира и сравнялся по этому показателю со своим легендарным соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом, восьмикратным чемпионом Олимпиад.

Отметим, что по общему числу личных титулов Йоханнес Бё пока уступает и Бьорндалену, и пятикратному олимпийскому чемпиону из Франции Мартену Фуркаду. Сейчас у Бё десять личных побед на чемпионате мира, у Бьорндалена и Фуркада — 11.

Всего это 81 победа Йоханнеса Бё суммарно на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.