Йоханнес Бё: стрельба на 1-м коврике в Нове-Место — один из самых ярких моментов в карьере

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, после своей 20-й победы на чемпионатах мира рассказал о своём отношении к стадиону в Нове-Место (Чехия), где турнир проходил в том году.

«Стрельба на первом коврике этого стадиона — один из самых ярких моментов в моей карьере. Сделать такое красивое завершение потрясающего чемпионата… Не могу описать это словами. Перед сегодняшним стартом я смотрел на трибуны и по-настоящему зарядился энергией. Это просто безумие — выигрывать гонку, когда здесь так много людей!

Каждая фотография с соревнований, на которых фотограф запечатлевал меня и трибуны, заставляла меня чувствовать себя очень маленьким. Это определённо один из моих самых любимых стадионов», — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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