Йоханнес Бё: достичь 20 побед на чемпионатах мира — своего рода мини-мечта

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, высказался о том, что сегодня, 18 февраля, он в масс-старте на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия) завоевал своё 20-е золото мировых первенств и сравнялся по числу побед со своим легендарным соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

«Это много значит. Он настоящий кумир, поэтому иметь такое же число медалей, как у него, — здорово. Я начал собирать несколько индивидуальных титулов, помимо титулов в эстафетах. Это была цифра, которой я не думал, что смогу достичь.

В последние два года было тяжело завоевать золото чемпионатов мира, поэтому мне очень здорово. Достичь 20-ти побед на чемпионатах мира — своего рода мини-мечта», — приводит слова спортсмена NRK.

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